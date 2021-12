СМИ: В Иране перевернулся недостроенный военный корабль – видео

Иранский военно-морской корабль Talayieh, постройка которого еще не закончена, перевернулся не позже 4 декабря в сухом доке в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщает сегодня The Jerusalem Post.

Официального подтверждения по этой аварии от властей Ирана не было.

Судя по видео с места происшествия, которое опубликовано в twitter, военный корабль лег на левый борт. Публикатор видео сообщает, что при опрокидывании корабля погиб как минимум один человек.

Iranian Navy ship named Talayieh which was still under construction was capsized in the dry dock in Bandar Abbas. One person is reportedly killed in the incident. pic.twitter.com/0LFLLEZxMd