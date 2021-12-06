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СМИ: В Иране перевернулся недостроенный военный корабль – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 19:46
СМИ: В Иране перевернулся недостроенный военный корабль – видео - Фото
Недостроенный иранский корабль Talayieh до опрокидывания (Фото - Twitter @mhmiranusa)

Иранский военно-морской корабль Talayieh, постройка которого еще не закончена, перевернулся не позже 4 декабря в сухом доке в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщает сегодня The Jerusalem Post.

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Официального подтверждения по этой аварии от властей Ирана не было.

Судя по видео с места происшествия, которое опубликовано в twitter, военный корабль лег на левый борт. Публикатор видео сообщает, что при опрокидывании корабля погиб как минимум один человек.

Спутниковые снимки места аварии от 4 декабря, опубликованные сегодня директором прикладной аналитики группы HawkEye360 Крисом Биггерсом, также показывают, что корабль в доке лег на левый борт.

СМИ: В Иране перевернулся недостроенный военный корабль – видео
  
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Сергей Бережной
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Иран авария корабль Бендер-Аббас
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