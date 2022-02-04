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Лучше, чем Ми-8. Одесских пограничников усилили новыми французскими вертолетами: видео

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 17:06
Лучше, чем Ми-8. Одесских пограничников усилили новыми французскими вертолетами: видео - Фото
Вертолет Airbus H125 (Фото: ГПСУ)

Отдельная Одесская авиационная эскадрилья получила три современных вертолета французской компании Airbus H125. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Новые вертолеты пограничники получили в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Франции.

Для новых бортов построили вертолетную площадку с соответствующим светотехническим оборудованием и ангаром для хранения. 15 военнослужащих Одесской эскадрильи прошли во Франции курсы по управлению этими моделями вертолетов.

Вертолеты Airbus Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, которая позволяет мониторить состояние госграницы, в том числе и в инфракрасном свете. Оборудование дает возможность вести съемку видео в хорошем качестве и передавать его в режиме реального времени.

На вертолетах установлена система оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые могут быть использованы синхронно, с системой оптико-электронного наблюдения.

Дальность полета новых вертолетов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость составляет 220 км/ч.

Вертолетные машины Airbus H125 в пять раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении в ГПСУ.

  • 21 января сообщалось, что США намерены передать Украине вертолеты Mи-17 для поддержания обороноспособности украинской армии. 

Читайте также: Пограничники впервые использовали вертолеты Airbus с тепловизорами: видео

Наталия Медведева
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