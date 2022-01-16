Госпогранслужба завершила очередной этап приема легких многоцелевых вертолетов типа H125 производства Airbus Helicopters, оснащенных тепловизорами. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как отмечается, первые вертолеты, оборудованные мощными видеокамерами, в частности тепловизионными, совершили вылеты для воздушного мониторинга украинско-беларуского участка границы.

В ГПСУ сообщают, что мониторинговое оборудование вертолетов может со значительного расстояния отслеживать и вести видеофиксацию обстановки.

Госпогранслужба использует AIRBUS H125 для обеспечения служебной деятельности с начала 2020 года. Однако пять машин, прибывших для ГПСУ в ноябре-декабре 2021 года, имеют существенные преимущества.

Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. При этом тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км.

Оборудование дпозволяет не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

Маневренность и грузоподъемность вертолетов типа Н125 позволяют выполнять полеты с оперативными группами на борту, а новейшие образцы радиотехнического обеспечения – поддерживать оперативное взаимодействие и координировать пограничные наряды.

Первые два вертолета, оснащенные оптико-электронной системой наблюдения, уже включены в состав Харьковской отдельной авиационной эскадрильи ГПСУ. Прием еще трех новых вертолетов продолжается.

В целом Госпогранслужба должна получить 24 новых вертолета Н125 Airbus Helicopters.

20 ноября 2021 году сообщалось, что Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью.

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Наталия Медведева

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