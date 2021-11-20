Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью: фото, видео

Сегодня в Киев прибыли два вертолета Н-125 от французской компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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Вертолеты оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.
Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что современное оборудование, которым оснащены вертолеты, позволяет днем и ночью контролировать границу на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт.
В Госпогранслужбе уточнили, что тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.
В МВД также сообщили, что Н-125 – это одни из лучших машин в своем классе. В 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров.
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- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками. Нацполиция, Нацгвардия и Госпогранслужба отработали отпор толпе.
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