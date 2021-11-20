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Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 17:44
Вертолет (Фото - пресс-служба МВД)
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Сегодня в Киев прибыли два вертолета Н-125 от французской компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Вертолеты оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью: фото, видео

Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что современное оборудование, которым оснащены вертолеты, позволяет днем ​​и ночью контролировать границу на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт.

В Госпогранслужбе уточнили, что тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.

Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью: фото, видео

В МВД также сообщили, что Н-125 – это одни из лучших машин в своем классе. В 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров.

СПРАВКА. Поставка вертолетов Airbus осуществляется в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции для создания Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в Украине. В 2018-м МВД подписало контракт с компанией Airbus Helicopters, по условиям которого запланирована поставка 24 вертолетов такого типа. 

Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью: фото, видео

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Оксана Житнюк
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граница беларусь мигранты гпсу Н-125
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