США передадут Украине вертолеты Mи-17 – Белый дом
Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине вертолеты Mи-17 для поддержания обороноспособности украинской армии. Об этом сообщила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
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Как отметила Псаки, Белый дом недавно уведомил Конгресс о намерении поставить в Украину вертолеты Mи-17 из резервов Министерства обороны США.
Спикер Белого дома еще раз подтвердила, что американское правительство разрешила трем странам НАТО (Латвии, Литве и Эстонии) передать Украине ранее поставленное им оружие производства США.
Несколько дней назад портал Defence Blog сообщил, что США якобы передадут Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые ранее состояли на вооружении ВВС Афганистана – первую партию якобы планируют отправить весной 2022 года.
- 10 января CNN сообщил, что на фоне угрозы нового вторжения РФ администрация президента США Джо Байдена "без лишнего шума" утвердила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн.
- По данным Politico, "тайный" пакет помощи США включает в частности радары и морское оборудование.
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