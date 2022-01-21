США передадут Украине вертолеты Mи-17 – Белый дом

Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине вертолеты Mи-17 для поддержания обороноспособности украинской армии. Об этом сообщила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Как отметила Псаки, Белый дом недавно уведомил Конгресс о намерении поставить в Украину вертолеты Mи-17 из резервов Министерства обороны США.

Спикер Белого дома еще раз подтвердила, что американское правительство разрешила трем странам НАТО (Латвии, Литве и Эстонии) передать Украине ранее поставленное им оружие производства США.

Несколько дней назад портал Defence Blog сообщил, что США якобы передадут Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые ранее состояли на вооружении ВВС Афганистана – первую партию якобы планируют отправить весной 2022 года.

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Наталия Медведева

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