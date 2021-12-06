Ляшко о жуликах и тысяче за вакцинацию: Минздрав не запрашивает личные данные

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что обращения якобы от имени его министерства с запросом номера счета для перечисления на него тысячи гривень – это мошенничество. Об этом он заявил 6 декабря в ежедневном видеобрифинге.

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Он сказал, что жулики якобы от имени Минздрава "просят прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривень за полный курс прививки". Министр подчеркивает, что министерство подобные обращения к гражданам не направляло.

Ляшко напомнил, что президентская инициатива по поддержке вакцинации от коронавируса под названием єПідтримка стартует 19 декабря и будет проводиться через мобильное приложение "Дія".

15 ноября 2021 года в видеообращении президент Владимир Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень.

18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделения из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента.

22 ноября ВР проголосовала за законопроект, который регулирует "ковидную тысячу".

В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги.

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Сергей Бережной

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