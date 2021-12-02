"Тысяча Зеленского", госбюджет и закон о столице: что рассмотрит Рада 2 декабря

На сегодняшнем заседании Верховная Рада рассмотрит ратификацию нескольких международных договоров, госбюджет, законопроект о столице и "ковидную тысячу". Повестка дня опубликована на сайте парламенте.

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Заседание начнется в 10:00. Нардепы планируют рассмотреть ратификацию Нагойского протокола о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равноправном распределении выгод от их использования в Конвенцию о биологическом разнообразии, а также соглашение о создании многонационального инженерного батальона с Венгрией, Румынией и Словакией. Еще нардепы могут рассмотреть законопроекты о выходе Украины из ряда соглашений СНГ.

В первом чтении рассмотрят законопроекты:

- №6104, о защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей;

- №6302, об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления;

- №5110, о внесении изменений Уголовный кодекс для реализации положений закона о предотвращении и противодействии антисемитизму;

На повторное чтение вынесут законопроект №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Во втором чтении рассмотрят законопроекты:

- №6000, о госбюджете;

- №6297, о начислении 1000 грн вакцинированным украинцам;

- №5831, о регулировании вопросов трансплантации анатомических материалов человеку;

- №5099, об антидопинговой деятельности в спорте;

- №4229, о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и в закон о Высшем совете правосудия (о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов);

- №38831, об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников;

- №2143-3, о городе Киев – столице Украины.

Вчера президент Владимир Зеленский выступал в Раде с ежегодным посланием, а в центре Киева проходили протесты: LIGA.net вела хронику.

вела хронику. Президент внес на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам получать гражданство нескольких стран.

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Оксана Житнюк

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