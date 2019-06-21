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21.06.2019, 09:09

Массовое отравление детей в Донбассе: число пострадавших возросло

Массовое отравление детей в Донбассе: число пострадавших возросло - Фото
Фото: unsplash.com

Среди пострадавших - семь взрослых

Число пострадавших детей от отравления в Луганской области детей увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"20 июня в Рубежанскую городскую больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, дополнительно госпитализированы 11 человек. Всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже Малибу и купались в озере Песочное в Рубежном", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области 18 июня отравились 15 детей.  Все госпитализированные связывали заболевание с купанием в озере Песочное, находились в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожало.

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Теги: отравление, луганская область, дети, озеро
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