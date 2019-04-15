Массовое отравление школьников в Черкассах: установлена причина

Фото: пресс-служба прокуратуры

Причина отравления 75 школьников в Черкассах – распыление газа из газового баллончика, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства.

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На место происшествия выезжали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиция, скорая и прокуратура.

Как сообщалось ранее, дети отравились в гимназии №1. 37 школьников получили медпомощь амбулаторно, 38 – госпитализированы. Состояние 23-х оценивают, как легкое, состояние других 15 детей - средней тяжести.