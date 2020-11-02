Массовое убийство участников АТО в Житомирской области. Расследование завершено

По данным следствия, в момент убийств подозреваемый был трезв, осознавал и контролировал свои действия

31 октября в суд направлено обвинение 58-летнего жителя Попельнянского района в убийстве семерых человек и покушения на убийство еще одного. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В ведомстве напоминают, что события разворачивались 22 мая на берегу водоема близ села Новоселица. С тех пор подозреваемый находился под арестом, а в уголовном производстве было проведено более сотни экспертных исследований.

Судебные экспертизы, в частности, установили отсутствие алкоголя в крови подозреваемого и его способность осознавать значение своих действий и контролировать их в момент инцидента.

В случае признания виновным подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В ночь на 22 мая 2020-го в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема, из охотничьего ружья убил семерых человек.

Погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.

Открыто уголовное производство п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

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Наталия Медведева

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