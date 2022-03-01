Мэр Василькова: Из-за ракетного обстрела погибли двое, ранены трое
01.03.2022, 07:30
В результате ракетных обстрелов пятиэтажного дома в Василькове погибли двое и ранены трое человек. Об этом в Facebook сообщила мэр города Наталья Баласинович.
По ее словам, пострадавших уже доставили в больницу. Баласинович призывала жителей Василькова оставаться в укрытиях.
Напомним, 28 февраля, около 19:00, российские войска нанесли ракетный удар по Василькову, Белой Церкви и Калиновке. Произошло разрушение пятиэтажного общежития и двух пятиэтажных домов.
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