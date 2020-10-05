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Мэра Умани госпитализировали с пневмонией: он сделал тест на COVID-19

05.10.2020, 23:16
Мэра Умани госпитализировали с пневмонией: он сделал тест на COVID-19 - Фото
Олександр Цебрій, мер Умані (Фото: Тетяна Безрук для LIGA.net))

По словам Александра Цебрия, ему стало плохо сегодня около полудня

Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией. Он сдал анализ на коронавирус. Об этом сам Цебрий рассказал на видео в своем Facebook.

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По словам мэра, сегодня в обед ему стало плохо, температура повысилась до 38,5. КТ показало, что у него двусторонняя пневмония. Медики настояли на госпитализации, рассказал Цебрий.

Он находится в инфекционном отделении городской больницы. Результат ПЦР-теста на коронавирус, по словам мэра, будет завтра.

На видео он лежит на больничной койке без маски в то время, когда рядом находится медработник.

Вадим Ребрина
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умань коронавирус Александр Цебрий   COVID-19

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