Мэра Умани госпитализировали с пневмонией: он сделал тест на COVID-19

По словам Александра Цебрия, ему стало плохо сегодня около полудня

Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией. Он сдал анализ на коронавирус. Об этом сам Цебрий рассказал на видео в своем Facebook.

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По словам мэра, сегодня в обед ему стало плохо, температура повысилась до 38,5. КТ показало, что у него двусторонняя пневмония. Медики настояли на госпитализации, рассказал Цебрий.

Он находится в инфекционном отделении городской больницы. Результат ПЦР-теста на коронавирус, по словам мэра, будет завтра.

На видео он лежит на больничной койке без маски в то время, когда рядом находится медработник.

Цебрий был против массового приезда в Умань паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года из-за ситуации с коронавирусом.

Как известно, COVID-19 заразился также мэр Харькова Геннадий Кернес. Хотя 2 октября его друзья сообщали, что Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Вадим Ребрина

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