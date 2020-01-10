Место падения Boeing расчищено - CBS

Фото: Twitter/elizapalmer

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Место падения украинского Boeing 737 расчищено от обломков. Об этом корреспондент CBS Элизабет Палмер написала в Twitter.



"Команда CBS только что посетила место крушения... Девять утра по местному времени. Практически все части самолета были убраны вчера, - говорят местные жители", - написала она. По данным корреспондента, место падения не оцеплено, не ограждено, не установлены соответствующие знаки, не видно деятельности следователей.

CNN также сообщает со ссылкой на очевидцев, что все крупные обломки самолета были убраны с места крушения без присутствия аккредитованных представителей, что, по мнению экспертов, является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования. По словам очевидца, полиция разгоняют людей, которые "бродят по территории", а мародеры собирают вещи с земли.

CNN отмечает, что вчера поблизости не было ни полицейских, ни офицеров безопасности, назвав ситуацию "анархией".

Ранее в сети интернет появилось видео с черными ящиками Boeing 737 . Видео распространил иранский телеканал IRNN.

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