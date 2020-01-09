CNN: Черные ящики с Boeing могут отправить в РФ для расшифровки

Черные ящики с разбившегося украинского Boeing 737 могут быть отправлены в Россию для расшифровки. Об этом пишет CNN.
"Мы не знаем, есть ли у Ирана технологии для расшифровки. Если нет, Иран должен решить, куда отправить два ящика", - пишет издание.
CNN отмечает, что если в стране нет технологий для анализа данных черных ящиков, они отправляются в государства, где есть большой опыт и инструменты для считывания необработанных данных о полете, - такие как Великобритания, США, Франция и Австралия. При этом издание допускает, что ящики могут быть отправлены в Россию, у которой есть возможности для считывания таких данных.
Среди пассажиров самолета не было граждан России.
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