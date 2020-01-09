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CNN: Черные ящики с Boeing могут отправить в РФ для расшифровки

CNN: Черные ящики с Boeing могут отправить в РФ для расшифровки - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
09.01.2020, 15:45

На разбившемся самолете не было граждан России

Черные ящики с разбившегося украинского Boeing 737 могут быть отправлены в Россию для расшифровки. Об этом пишет CNN.

"Мы не знаем, есть ли у Ирана технологии для расшифровки. Если нет, Иран должен решить, куда отправить два ящика", - пишет издание. 

CNN отмечает, что если в стране нет технологий для анализа данных черных ящиков, они отправляются в государства, где есть большой опыт и инструменты для считывания необработанных данных о полете, - такие как Великобритания, США, Франция и Австралия. При этом издание допускает, что ящики могут быть отправлены в Россию, у которой есть возможности для считывания таких данных.

Среди пассажиров самолета не было граждан России.

  • Ранее Иран опроверг информацию в СМИ, что черные ящики с разбившегося украинского Boeing 737 якобы не будут предоставлены для изучения международным экспертам. 
  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Читайте также: Следователи Ирана: Часть данных из черных ящиков Boeing утрачена

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