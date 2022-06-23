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Monobank собирает деньги на два ударных авикомплекса и 40 дронов-камикадзе для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 13:18
Monobank собирает деньги на два ударных авикомплекса и 40 дронов-камикадзе для ВСУ - Фото
Warmate (Фото - wbgroup.pl)

Банк monobank объявил о сборе средств на покупку двух ударных беспилотных авиационных комплексов Warmate в комплекте с 40 дронами-камикадзе. Об этом сообщил в Telegram сооснователь банка Олег Гороховский.

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"Мы делаем этот проект вместе с президентской платформой UNITED24. После детальных консультаций наших команд и ВСУ мы наконец-то решили, что это будут за дроны. И нам с вами нужно собрать еще немного денег", – сообщил Гороховский.

За четыре дня украинцы собрали более 39 млн грн. Всего на счету ВСУ в monobank на момент публикации было 46,9 млн грн. Стоимость дронов составляет примерно 60 млн грн. Сооснователь monobank заявил, что необходимо собрать еще 15 млн грн.

Также пообещал разыграть 40 индивидуальных посланий оккупантам, которые будут нанесены на дроны-камикадзе. Для участия нужно задонатить 999 грн.

СПРАВКА. Warmate — ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный, в зависимости от используемой на борту головки, для наблюдения, обнаружения, сопровождения и опознавания целей, а также для поражения живых или легкобронированных целей путем самоуничтожения.
  • Дрон проходил испытания в Украине на базе разведовательно-ракетного комплекса "Сокол" в 2017 году.

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Мария Макуха
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Monobank олег гороховский warmate
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