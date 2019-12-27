Мошенники просят сотрудников Минобороны дать деньги на подарки

Мошенники просят сотрудников Министерства обороны и Генерального штаба дать деньги на новогодние подарки. Об этом Минобороны написало в Facebook.
Министерство сообщает, что на телефоны сотрудников звонят неизвестные лица и от имени руководства просят перевести на банковские карточки средства якобы на новогодние подарки. "Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством", - заявляет ведомство.
Правоохранительные органы уже уведомлены.
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