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Мошенники просят сотрудников Минобороны дать деньги на подарки

Мошенники просят сотрудников Минобороны дать деньги на подарки - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
27.12.2019, 15:35

Министерство обороны предупреждает, что не проводит такие акции

Мошенники просят сотрудников Министерства обороны и Генерального штаба дать деньги на новогодние подарки. Об этом Минобороны написало в Facebook.

Министерство сообщает, что на телефоны сотрудников звонят неизвестные лица и от имени руководства просят перевести на банковские карточки средства якобы на новогодние подарки. "Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством", - заявляет ведомство.

Правоохранительные органы уже уведомлены.

  • В 2016 году сотрудники СБУ изъяли у жителя Киева поддельное удостоверение сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны. Мошенник,представляясь полковником Вооруженных сил, "собирал" деньги на материальную поддержку участников АТО.

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