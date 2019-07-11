Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 17:23

На ЧАЭС сказали, когда демонтируют нестабильное Укрытие

На ЧАЭС сказали, когда демонтируют нестабильное Укрытие - Фото
Фото: Anton Usov/Facebook

Объект Укрытие находится под аркой, его поддерживают в безопасном состоянии

Демонтаж нестабильных конструкций объекта Укрытие, который накрыли новым безопасным конфайнментом, на Чернобыльской АЭС начнут не раньше, чем через два года. Об этом сообщил заместитель главного инженера по объекту Укрытие ЧАЭС Сергей Кондратенко, передает Укринформ.

"В ближайшее время задача - получить отдельное разрешение Госатомрегулирования на опытно-промышленную эксплуатацию. Под аркой находится объект Укрытие, мы поддерживаем его в безопасном состоянии. Задача - в ближайшие год-два разработать проект демонтажных работ и начать демонтаж нестабильных конструкций", - сказал Кондратенко.

По его словам, в ближайшее время, кроме опытно-промышленной эксплуатации, планируется также подтвердить квалификацию персонала.

Новый безопасный конфайнмент (НБК) был установлен над энергоблоком №4 ЧАЭС и передан Украине для дальнейшего ввода его в эксплуатацию.

10 июля ГП Чернобыльская АЭС ввело в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент от компании Novarka, которая проектировала и строила объект над разрушенным четвертым энергоблоком в течение 20 лет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: чаэс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 