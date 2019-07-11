На ЧАЭС сказали, когда демонтируют нестабильное Укрытие

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Демонтаж нестабильных конструкций объекта Укрытие, который накрыли новым безопасным конфайнментом, на Чернобыльской АЭС начнут не раньше, чем через два года. Об этом сообщил заместитель главного инженера по объекту Укрытие ЧАЭС Сергей Кондратенко, передает Укринформ.

"В ближайшее время задача - получить отдельное разрешение Госатомрегулирования на опытно-промышленную эксплуатацию. Под аркой находится объект Укрытие, мы поддерживаем его в безопасном состоянии. Задача - в ближайшие год-два разработать проект демонтажных работ и начать демонтаж нестабильных конструкций", - сказал Кондратенко.

По его словам, в ближайшее время, кроме опытно-промышленной эксплуатации, планируется также подтвердить квалификацию персонала.

Новый безопасный конфайнмент (НБК) был установлен над энергоблоком №4 ЧАЭС и передан Украине для дальнейшего ввода его в эксплуатацию.

10 июля ГП Чернобыльская АЭС ввело в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент от компании Novarka, которая проектировала и строила объект над разрушенным четвертым энергоблоком в течение 20 лет.