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На Донбассе активизировались снайперы боевиков – Офис прокурора

На Донбассе активизировались снайперы боевиков – Офис прокурора - Фото
Скриншот с видео
16.01.2020, 21:38

Мобильные снайперские группы боевиков перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских автомобилях и выдают себя за мирных жителей

Последние потери среди украинских военных на Донбассе связаны с активизацией мобильных снайперских групп подконтрольных России боевиков. Об этом в Facebook сообщила советник генерального прокурора Наталья Непряхина.

Боец, который погиб в зоне ООС сегодня, по словам Непряхиной, получил ранение в голову. Стреляли из временно окуупированного села Калиновое.

"Активизировались снайперы. Минобороны сообщало, что наемники "ДНР" и "ЛНР" возвращаются с курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ", - написала она.

Из этих боевиков формируются мобильные снайперские группы, которые перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских автомобилях и выдают себя за мирных жителей, рассказала представитель Офиса генпрокурора.

Вчера, 15 января, боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб.

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