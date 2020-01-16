На Донбассе активизировались снайперы боевиков – Офис прокурора

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Последние потери среди украинских военных на Донбассе связаны с активизацией мобильных снайперских групп подконтрольных России боевиков. Об этом в Facebook сообщила советник генерального прокурора Наталья Непряхина.

Боец, который погиб в зоне ООС сегодня, по словам Непряхиной, получил ранение в голову. Стреляли из временно окуупированного села Калиновое.

"Активизировались снайперы. Минобороны сообщало, что наемники "ДНР" и "ЛНР" возвращаются с курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ", - написала она.

Из этих боевиков формируются мобильные снайперские группы, которые перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских автомобилях и выдают себя за мирных жителей, рассказала представитель Офиса генпрокурора.

Вчера, 15 января, боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб.