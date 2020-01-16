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Боевики на Донбассе продолжают стрелять: погиб военный

Боевики на Донбассе продолжают стрелять: погиб военный - Фото
Скриншот видео
16.01.2020, 18:33

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями вооружения

На Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в течение сегодняшних суток, один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того присутствовала снайперская активность.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб.

Вчера, 15 января, боевики на Донбассе также девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб.

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оос обстрел ВСУ Донбасс
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