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На Донбассе боевик принял наркотики и пришел на украинские позиции, его задержали

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 22:44
На Донбассе боевик принял наркотики и пришел на украинские позиции, его задержали - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Утром 27 декабря в Луганской области в районе проведения операции объединенных сил украинские военные задержали боевика гибридной армии России, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел на позиции ВСУ. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, боевика задержали вблизи наблюдательного пункта одного из подразделений.

В штабе ООС сообщили, что нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию соприкосновения в сторону украинских позиций.

Военные задержали боевика и передали его представителям Службы безопасности Украины.

По предварительным данным, сорокалетний задержанный проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск.

Боевик имел при себе "паспорт", выданный террористической организацией ЛНР.

Как выяснилось, задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье о преднамеренном убийстве.

На Донбассе боевик принял наркотики и пришел на украинские позиции, его задержали
  • 24 декабря сообщалось, что в последние недели на оккупированную территорию Донбасса прибывают российские наемники для совершения диверсий против Украины.

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Наталия Медведева
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война Донбасс боевики
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