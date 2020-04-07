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На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с журналистами: фото

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с журналистами: фото - Фото
Фото: facebook.com/Олександр Махов﻿
07.04.2020, 13:10

Журналист Александр Махов, который находился в авто, сообщил, что оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, он упал в метре от машины

В Донецкой области сегодня боевики обстреляли автомобиль с журналистами телеканала Украина. Об этом сообщает журналист телеканала Александр Махов у себя в Facebook.

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"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный", - отметил Махов с места происшествия.

Автомобиль телеканала попал под обстрел: фото

Фото: facebook.com/Олександр Махов

По его словам, оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля, снаряд разлетелся на несколько мелких осколков.

Он уточнил, что осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля, несколько других осколков попали в кузов.

На Донбассе террористы обстреляли гражданский автомобиль с журналистами: фото

Фото: facebook.com/Олександр Махов

"В салоне находился я, оператор, водитель и пресс- офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью, никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже", - сообщил журналист.

Махов уточнил LIGA.net, что обстрел произошел около 11:00 в районе Красногоровки. Он добавил, что  в последние дни боевики часто проводят аэроразведку с беспилотников.

  • 5 апреля на Донбассе военные одного из подразделений, которое держит оборону на Светлодарском направлении, сбили беспилотник боевиков российского производства, стоимость которого составляет около $2 млн.

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Арина Толина
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обстрел авто фото журналист красногоровка Александр Махов
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