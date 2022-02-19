Сегодня, 19 февраля, на Донбассе из-за обстрелов остановлены четыре фильтровальные станции. Об этом сообщает компания Вода Донбасса.

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"Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора", – говорится в сообщении.

Сообщается об остановке ​​подачи воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские №1, №2.

Карловская станция обеспечивает водоснабжение городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, а также 23 поселков и сел.

Великоанадольская обеспечивает водоснабжение городов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, а также семь поселков и сел.

Станции Старокрымские №1, №2 поставляют воду в Мариуполь, Сартану и Старый Крым.

В компании отметили, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Сотрудники компании Вода Донбасса обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

18 февраля на Донбассе боевики провели 66 обстрелов по украинским позициям.

Утром 19 февраля погиб военный ВСУ.

Наталия Медведева

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