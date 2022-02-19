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На Донбассе из-за обстрелов остановлены четыре фильтровальные станции

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 11:02
На Донбассе из-за обстрелов остановлены четыре фильтровальные станции - Фото
Фото: Вода Донбасса

Сегодня, 19 февраля, на Донбассе из-за обстрелов остановлены четыре фильтровальные станции. Об этом сообщает компания Вода Донбасса.

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"Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора", – говорится в сообщении.

Сообщается об остановке ​​подачи воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские №1, №2. 

Карловская станция обеспечивает водоснабжение городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, а также 23 поселков и сел.

Великоанадольская обеспечивает водоснабжение городов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, а также семь поселков и сел.

Станции Старокрымские №1, №2 поставляют воду в Мариуполь, Сартану и Старый Крым.

В компании отметили, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Сотрудники компании Вода Донбасса обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

  • 18 февраля на Донбассе боевики провели 66 обстрелов по украинским позициям.
  • Утром 19 февраля погиб военный ВСУ.
Наталия Медведева
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Донбасс вода донбасса
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