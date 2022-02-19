На Донбассе из-за обстрелов остановлены четыре фильтровальные станции
Сегодня, 19 февраля, на Донбассе из-за обстрелов остановлены четыре фильтровальные станции. Об этом сообщает компания Вода Донбасса.
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"Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора", – говорится в сообщении.
Сообщается об остановке подачи воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские №1, №2.
Карловская станция обеспечивает водоснабжение городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, а также 23 поселков и сел.
Великоанадольская обеспечивает водоснабжение городов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, а также семь поселков и сел.
Станции Старокрымские №1, №2 поставляют воду в Мариуполь, Сартану и Старый Крым.
В компании отметили, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.
Сотрудники компании Вода Донбасса обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.
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