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На Донбассе погиб украинский военнослужащий: он получил огнестрельное ранение

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 20:03
На Донбассе погиб украинский военнослужащий: он получил огнестрельное ранение - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий, он получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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По данным штаба, 22 августа в результате вражеского обстрела один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

Всего с начала суток на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Возле Луганского боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС сообщают, что украинские военные открывали огонь в ответ.

  • 17 августа 2021 года под Новомихайловкой погиб 26-летний наводчик-оператор из 28 ОМБр Артем Мазур.
  • 19 августа от пули снайпера погиб львовянин, командир мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.
Оксана Житнюк
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