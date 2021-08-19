На Донбассе погиб военный

Сегодня, 19 августа 2021 года, военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны российских оккупационных войск, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

С начала суток боевики три раза нарушали режим прекращения огня: около Новоалександровки, Крымского и Нью-Йорка.

Подразделения ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

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Денис Юдин

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