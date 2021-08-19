На Донбассе погиб военный
19.08.2021, 08:08
Фото: пресс-служба Минобороны
Сегодня, 19 августа 2021 года, военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны российских оккупационных войск, сообщает штаб Операции объединенных сил.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.
С начала суток боевики три раза нарушали режим прекращения огня: около Новоалександровки, Крымского и Нью-Йорка.
Подразделения ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы.
СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.
- Оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков. Украина обратилась в ООН.
- "Полная иллюзия". Кравчук не верит, что Россия поменяет украинскую политику после Путина.
- 17 августа 2021 года под Новомихайловкой погиб 26-летний наводчик-оператор из 28 ОМБр Артем Мазур.
Смотрите видео: На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент разведки РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии