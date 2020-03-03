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На Донбассе погиб военный, четверо ранены

На Донбассе погиб военный, четверо ранены - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
03.03.2020, 19:22

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий, четверо получили ранения

Сегодня, 3 марта, в районе боевых действий на Донбассе в результате обстрелов гибридных вооруженных формирований России погиб военнослужащий объединенных сил, четверо получили ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что в течение суток боевики провели семь обстрелов: из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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  • За вчерашние сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих были ранены, трое получили боевые травмы. Также во время обстрела в Красногоровке мина разорвалась рядом с жилым домом, осколки выбитого стекла ранили местную жительницу.

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Медведева Наталия
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