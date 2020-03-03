На Донбассе погиб военный, четверо ранены

Сегодня, 3 марта, в районе боевых действий на Донбассе в результате обстрелов гибридных вооруженных формирований России погиб военнослужащий объединенных сил, четверо получили ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
Отмечается, что в течение суток боевики провели семь обстрелов: из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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