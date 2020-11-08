На Донбассе погиб военный: в ТКГ заявляют о возможном самоубийстве

Вчера на Донбассе погиб украинский десантник. В украинской делегации в ТКГ говорят, что потеря небоевая

7 ноября в Луганской области погиб военный одной из аэромобильных бригад. Предварительная причина смерти – небоевая, возможно, самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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По данным делегации, сейчас Нацполиция проводит расследование инцидента.

"Спекуляции о "возможном сокрытии боевых потерь руководством ВСУ", распространяемые некоторыми должностными лицами и СМИ, считаем недопустимыми", – говорится в сообщении.

Вчера во Львовской ОГА сообщили о гибели 20-летнего десантника Олега Свинарика. В вечерней и утренней сводках штаба операции объединенных сил гибель Свинарика и какие-либо потери не упоминаются.

5 ноября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для достижения мира на Донбассе. В нем предлагается ввести полное прекращение конфликта и демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы уже 31 марта провести там местные выборы.

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Владислав Сердюк

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