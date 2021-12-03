UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе ранен военный, боевики стреляли из запрещенной артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 18:06
На Донбассе ранен военный, боевики стреляли из запрещенной артиллерии - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня, 3 декабря, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил украинский военный получил ранение. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С начала суток, по состоянию на 17:00, российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь, в том числе три – из запрещенного вооружения.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг провел два обстрела, используя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцево вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Он госпитализирован, состояние здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

На Донбассе ранен военный, боевики стреляли из запрещенной артиллерии
  • 1 декабря на фронте погиб военнослужащий ВСУ – 22-летний Валерий Геровкин, уроженец Краматорска и солдат 93 ОМБр.

Читайте также: Резников о возможной эскалации: Путь умиротворения не рассматриваем, Украина даст отпор

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 