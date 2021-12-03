На Донбассе ранен военный, боевики стреляли из запрещенной артиллерии

Сегодня, 3 декабря, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил украинский военный получил ранение. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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С начала суток, по состоянию на 17:00, российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь, в том числе три – из запрещенного вооружения.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг провел два обстрела, используя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцево вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Он госпитализирован, состояние здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

1 декабря на фронте погиб военнослужащий ВСУ – 22-летний Валерий Геровкин, уроженец Краматорска и солдат 93 ОМБр.

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Наталия Медведева

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