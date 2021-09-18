На Донбассе ранены двое военных, боевики применяли тяжелые минометы

Двое военнослужащих были ранены вчера, 17 сентября, в результате обстрелов со стороны российских боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Два бойца получили огнестрельные осколочные ранения, оба находятся в госпитале. Состояние раненых удовлетворительное.

Вчера боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы около Песок, Павлополя, Катериновки и Зайцево. Оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Луганской области был зафиксирован полет вражеского беспилотника Орлан-10, который пересекал линию разграничения.

На обстрелы со стороны противника украинские военные открывали ответный огонь.

Сегодня, 18 сентября, с начала суток обстрелов не было.

В середине сентября 2021-го на фронте – почти ежедневные безвозвратные потери: пять погибших на 14 число.

16 сентября боевики обстреляли Счастье из минометов.

Читайте также: "Пора переходить от слов к делу". МИД подсказал Кремлю, чего от него ждут в Украине

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.