На Донбассе ранены двое военных, боевики применяли тяжелые минометы
Двое военнослужащих были ранены вчера, 17 сентября, в результате обстрелов со стороны российских боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Два бойца получили огнестрельные осколочные ранения, оба находятся в госпитале. Состояние раненых удовлетворительное.
Вчера боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы около Песок, Павлополя, Катериновки и Зайцево. Оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В Луганской области был зафиксирован полет вражеского беспилотника Орлан-10, который пересекал линию разграничения.
На обстрелы со стороны противника украинские военные открывали ответный огонь.
Сегодня, 18 сентября, с начала суток обстрелов не было.
- В середине сентября 2021-го на фронте – почти ежедневные безвозвратные потери: пять погибших на 14 число.
- 16 сентября боевики обстреляли Счастье из минометов.
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