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На Донбассе ранены двое военных, боевики применяли тяжелые минометы

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 08:55
На Донбассе ранены двое военных, боевики применяли тяжелые минометы - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Двое военнослужащих были ранены вчера, 17 сентября, в результате обстрелов со стороны российских боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Два бойца получили огнестрельные осколочные ранения, оба находятся в госпитале. Состояние раненых удовлетворительное.

Вчера боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы около Песок, Павлополя, Катериновки и Зайцево. Оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Луганской области был зафиксирован полет вражеского беспилотника Орлан-10, который пересекал линию разграничения.

На обстрелы со стороны противника украинские военные открывали ответный огонь.

Сегодня, 18 сентября, с начала суток обстрелов не было.

  • В середине сентября 2021-го на фронте – почти ежедневные безвозвратные потери: пять погибших на 14 число.
  • 16 сентября боевики обстреляли Счастье из минометов.

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Денис Юдин
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оос война Донбасс раненый
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