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16.09.2021, 11:09

Донбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Донбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фото
Донбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фото
Донбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фотоДонбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фото

Сегодня утром боевики обстреляли город Счастье в Луганской области. Под обстрел попало здание погранслужбы, также местная жительница получила ранение. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил и в Госпогранслужбе.

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По данным штаба ООС, российские наемники с 06:40 и до 07:30 дважды обстреляли Счастье со стороны оккупированного населенного пункта Веселая Гора.

По предварительным данным, оккупанты использовали миномет калибра 82 мм. В результате обстрела местная жительница получила ранение, она в удовлетворительном состоянии. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры: здание отдела погранслужбы, техника пограничников и авто.

В Госпогранслужбе сообщили, что противник корректировал ведение огня с помощью беспилотника.

  • В середине сентября 2021-го на фронте – почти ежедневные безвозвратные потери: пять погибших на 14 число.
  • 14 сентября руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов заявил, что обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии, и таких потерь на фронте не было с 2016 года.
  • Вчера боевики обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК из артиллерии и минометов, хотя сами перед этим запросили режим тишины.

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Теги: оос, обстрел, война, Донбасс, гпсу, счастье
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