Донбасс. Боевики обстреляли Счастье из минометов: ранена местная жительница – фото

Сегодня утром боевики обстреляли город Счастье в Луганской области. Под обстрел попало здание погранслужбы, также местная жительница получила ранение. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил и в Госпогранслужбе.
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По данным штаба ООС, российские наемники с 06:40 и до 07:30 дважды обстреляли Счастье со стороны оккупированного населенного пункта Веселая Гора.
По предварительным данным, оккупанты использовали миномет калибра 82 мм. В результате обстрела местная жительница получила ранение, она в удовлетворительном состоянии. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры: здание отдела погранслужбы, техника пограничников и авто.
В Госпогранслужбе сообщили, что противник корректировал ведение огня с помощью беспилотника.
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