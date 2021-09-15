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Боевики запросили тишину и обстреляли автомобиль СЦКК из артиллерии и минометов – фото

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15.09.2021, 11:46
Боевики запросили тишину и обстреляли автомобиль СЦКК из артиллерии и минометов – фото - Фото
Обстрел поста СЦКК (Фото - штаб ООС)

Боевики на Донбассе обстреляли автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня из артиллерии и минометов, хотя сами перед этим запросили режим тишины. Об этом сообщают пресс-служба штаба Операции объединенных сил и 10-й горно-штурмовой бригады.

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Обстрел поста СЦКК случился 14 сентября в 23:15 в районе поселка Шумы. Боевики обстреляли автомобиль СЦКК – ЗИЛ-131 белого цвета с соответствующими опознавательными знаками. Они открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.

В результате обстрела зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.

В 10-й горно-штурмовой бригаде сообщили, что перед обстрелом боевики сами обращались в СЦКК, запрашивая тишину. При этом оккупанты стреляли точно по белому ЗИЛу, так как его "невозможно ни с чем спутать". В бригаде уточнили, что члены СЦКК не пострадали. 

В штабе ООС заявили, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения боевиками режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право дать адекватный ответ с использованием разрешенных минскими договоренностями сил и средств.

  • В середине сентября 2021-го на фронте – почти ежедневные безвозвратные потери: пять погибших на 14 число.
  • 14 сентября руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов заявил, что обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии, и таких потерь на фронте не было с 2016 года.

Читайте также: Залужный не исключает угрозы широкомасштабной агрессии РФ: ВСУ готовят ответ на Запад-2021

Оксана Житнюк
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обстрел война Донбасс сцкк шумы ЗИЛ
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