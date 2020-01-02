На Донбассе военный совершил самоубийство

1 января на Донбассе военный Юрий Сергеев совершил самоубийство. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе штаба операции объединенных сил.
"Юрий Сергеев погиб в результате самоубийства", - заявили в штабе ООС.
По словам представителя штаба, Сергеев погиб в пункте постоянной дислокации бригады.
Его жена уточнила в Facebook, что Сергеев ушел из жизни в 14:00.
Также о самоубийстве украинского военного в Twitter сообщал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан.
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