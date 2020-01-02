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На Донбассе военный совершил самоубийство

На Донбассе военный совершил самоубийство - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны
02.01.2020, 12:53

Инцидент произошел 1 января

1 января на Донбассе военный Юрий Сергеев совершил самоубийство. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе штаба операции объединенных сил. 

"Юрий Сергеев погиб в результате самоубийства", - заявили в штабе ООС.

По словам представителя штаба, Сергеев погиб в пункте постоянной дислокации бригады. 

Его жена уточнила в Facebook, что Сергеев ушел из жизни в 14:00.

Также о самоубийстве украинского военного в Twitter сообщал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан.

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война Донбасс юрий сергеев
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