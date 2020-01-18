На Донбассе восемь раненых, боевики стреляли из 120-мм минометов

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Сегодня, 18 января, на Донбассе получили ранения восемь военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Боевики вели огонь вблизи населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка и Орехово.

Сегодня сообщалось, что СБУ раскрыла и задокументировала механизм финансирования Россией боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

Читайте также: Дело MH17. Военные на Донбассе задержали "свидетеля для Гааги"