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На Донбассе восемь раненых, боевики стреляли из 120-мм минометов

На Донбассе восемь раненых, боевики стреляли из 120-мм минометов - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
18.01.2020, 19:27

Вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 18 января, на Донбассе получили ранения восемь военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Боевики вели огонь вблизи населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка и Орехово.

Сегодня сообщалось, что СБУ раскрыла и задокументировала механизм финансирования Россией боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

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