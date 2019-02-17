На фронте в Донбассе погибший и раненые. Оккупанты наказаны: штаб

Донбасс (фото - пресс-центр ООС)

За минувшие сутки, 16 февраля, российско-оккупационные войска шесть раз стреляли в сторону украинских войск, один раз из запрещенного Минском вооружения. За сутки погиб один военный ВСУ и один ранен. Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики стреляли вблизи Авдеевки, Павлополя, Гнутово и Крымского из гранатометов различных систем, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм, и стрелкового оружия. Кроме того, российская гибридная армия применяла вооружение БМП.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения", - сказано в сообщении.

ВСУ подавляли вражеский огонь дежурными огневыми средствами. По данным разведки, пять оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток, 17 февраля, оккупанты дважды обстреляли позиции ООС - у Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Екатериновки из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Один украинский военнослужащий ранен.

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