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06.06.2019, 15:37

На Херсонщине автомобиль врезался в остановку, двое людей погибли

На Херсонщине автомобиль врезался в остановку, двое людей погибли - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

Виновнику аварии грозит лишение свободы до 10 лет

Сегодня, 6 июня, возле Николаевки в Херсонской области столкнулись два автомобиля, после чего один из них врезался в остановку. В результате аварии двое людей погибли. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Столкновение произошло между Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106. После этого иномарка въехала в остановку.

Из-за полученных травм на месте умер 36-летний мужчина, ожидавший на остановке автобуса. Его 29-летняя сестра скончалась, когда ей оказывали медицинскую помощь, а 35-летний брат находится в больнице. 

Виновнику аварии грозит лишение свободы от пяти до десяти лет. 

Вчера, 5 июня, в Боярке произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали 26 человек. 

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Теги: дтп, авария, остановка, столкновение
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