На Одесской трассе Lexus врезался в ВАЗ: трое погибших - фото

Фото: пресс-служба полиции

Прошлой ночью в 10 км от села Воробиивка Великомихайсловского района водитель Lexus, который двигался в направлении Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем ВАЗ. Водитель и двое пассажиров ВАЗ скончались по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

После удара ВАЗ отбросило на еще один легковой автомобиль, который стоял рядом.

Еще один пассажир ВАЗ, водитель Lexus и двое его пассажиров госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Ранее сегодня сообщалось, что в Харьковской области автомобиль Geely CK врезался в автобус Scania. В результате столкновения 24-летний водитель легкового авто погиб.