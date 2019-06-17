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17.06.2019, 16:21

На Одесской трассе Lexus врезался в ВАЗ: трое погибших - фото

На Одесской трассе Lexus врезался в ВАЗ: трое погибших - фото - Фото
Фото: пресс-служба полиции

Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ

Прошлой ночью в 10 км от села Воробиивка Великомихайсловского района водитель Lexus, который двигался в направлении Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем ВАЗ. Водитель и двое пассажиров ВАЗ скончались по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

После удара ВАЗ отбросило на еще один легковой автомобиль, который стоял рядом.

Еще один пассажир ВАЗ, водитель Lexus и двое его пассажиров госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Ранее сегодня сообщалось, что в Харьковской области автомобиль Geely CK врезался в автобус Scania. В результате столкновения 24-летний водитель легкового авто погиб.

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Теги: дтп, Одесская трасса
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