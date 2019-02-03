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03.02.2019, 17:59

На трассе Киев-Чоп временно заблокировано движение: фото

На трассе Киев-Чоп временно заблокировано движение: фото - Фото
Фото: facebook.com/Рыбий

По предварительной информации, в аварии травмы получили два человека

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На трассе Киев - Чоп временно заблокирован проезд из-за ДТП. Об этом сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий у себя в Facebook.

“Проезд на трассе Киев-Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшими. Неподалеку Винникивского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая", - отметила Рыбий.

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По ее словам, после проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение.

11 янваяр 2019 года в Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль.

 

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Теги: дтп, трасса, киев-чоп
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