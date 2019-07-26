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На улицах появятся патрули нацгвардейцев: видео

На улицах появятся патрули нацгвардейцев: видео - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
26.07.2019, 16:15

Планируется, что подразделения нацгвардейцев будут патрулировать улицы пять дней в неделю по шесть часов

С 1 августа патрули Нацгвардии будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка. Об этом сегодня, 26 августа, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что такое решение было принято на совместном совещании главы Нацполиции, командующего Национальной гвардии и заинтересованных служб.

Планируется, что подразделения нацгвардейцев будут патрулировать улицы пять дней в неделю по шесть часов, к службе в таких патрулях привлекут 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии.

Замкомандующего НГУ Николай Миколенко отметил, что на патрульную службу от Нацгвардии будут заступать около 2 тысяч военнослужащих  с последующим наращиванием личного состава. Во время выполнения этих задач наряды Нацгвардии будут находиться в оперативном подчинении руководителя органа полиции, на территории обслуживания которого они несут службу.

25 июля в Киеве правоохранители задержали шесть человек по подозрению в нападении на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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полиция нацгвардия
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