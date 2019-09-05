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На востоке - обстрел боевиков. Погиб военнослужащий ВСУ

На востоке - обстрел боевиков. Погиб военнослужащий ВСУ - Фото
Скриншот из видеозаписи
05.09.2019, 07:21

Личные данные погибшего бойца, где он служил и откуда родом, будут обнародованы позднее

Вчера, 4 сентября, в районе проведения операции объединенных сил на востоке страны погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом пишет утренняя фронтовая сводка штаба ООС.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью", - коротко сообщили там.

Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой Военной службы правопорядка ВСУ.

Всего за 4 сентября гибридная армия России 12 раз нарушила "режим прекращения огня" в Донбассе, в том числе с применением орудий БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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