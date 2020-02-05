На заблокированном у берегов Японии лайнере – 25 украинцев

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: EPA)

На борту круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного у берегов Японии из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV среди пассажиров, находятся 25 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

По информации японской стороны, были отобраны образцы для исследования у 237 пассажиров и членов экипажа. Уже получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

Сейчас Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии украинцев среди указанных подтвержденных случаев.

Там сообщили, что пациентов с подтвержденной инфекцией перевозят в больницы Японии. На судне осуществляются противоэпидемические мероприятия.

Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Лайнер поставили на карантин 4 февраля, так как появилась информация о том, что на корабле был зараженный мужчиной, который несколько дней назад сошел в Гонконге. Всего на лайнере находились 3700 пассажиров из 56 стран.

СМИ сообщили, что на корабле могут быть украинцы.