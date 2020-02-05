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Коронавирус на лайнере у Японии. На борту 20 украинцев – СМИ

Коронавирус на лайнере у Японии. На борту 20 украинцев – СМИ - Фото
Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: EPA)
05.02.2020, 16:37

По словам источника, Diamond Princess отправили на карантин на 14 дней

По меньшей мере 20 украинцев находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного у берегов Японии из-за вспышки коронавируса инфекции 2019-nCoV. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова человека, находящегося на судне.

По словам источника, круизный лайнер отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

Отмечается, что люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, которых они нуждаются.

Журналисты обратились в МИД Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и мерах, которые предпринимаются для оказания им помощи.

  • Ранее сегодня сообщалось, что у десяти пассажиров лайнера Diamond Princess, который изолировали у берегов японского города, выявили заражение новым штаммом коронавируса.
  • В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию.
  • LIGA.net ведет хронику основных событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае.

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карантин лайнер коронавирус 2019-nCoV Diamond Princess
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