Вирус. Изолировали еще один лайнер: у 30 из 1800 пассажиров - жар

Круизный лайнер Dream World у берегов Гонконга (скриншот видео Alex, YouTube)

Круизный лайнер Dream World заблокирован в порту Гонконга из-за подозрения на заражение новым штаммом коронавируса у пассажиров судна. Об этом сообщает Channel News Asia.

Сообщается, что у около 30 людей на борту есть симптомы инфицирования, в частности лихорадка.

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Власти намерены проверить на заражение всех пассажиров и членов экипажа. Пока неясно, как долго люди будут находиться на судне, поскольку им запретили покидать лайнер.

30 января круизный лайнер с около 6000 пассажирами изолировали в итальянском порту Чивитавеккья. Тогда подозрение на заражение вирусом у пассажиров не подтвердилось.

изолировали Diamond Princess: у 10 пассажиров подтвердили коронавирус. Никто не сможет покинуть судно в течение двух недель. Сегодня у берегов Йокогамы закрыли на карантин лайнер

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