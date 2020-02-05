Вирус. Изолировали еще один лайнер: у 30 из 1800 пассажиров - жар

Круизный лайнер Dream World заблокирован в порту Гонконга из-за подозрения на заражение новым штаммом коронавируса у пассажиров судна. Об этом сообщает Channel News Asia.
Сообщается, что у около 30 людей на борту есть симптомы инфицирования, в частности лихорадка.
Читайте также: Врачи заявляют, что нашли эффективный метод лечения коронавируса
Власти намерены проверить на заражение всех пассажиров и членов экипажа. Пока неясно, как долго люди будут находиться на судне, поскольку им запретили покидать лайнер.
Читайте также: Страшнее коронавируса. История гриппа, накрывшего мир и Украину десять лет назад