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На Закарпатье глава поселкового совета присвоил 1 млн грн - СБУ

На Закарпатье глава поселкового совета присвоил 1 млн грн - СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
02.01.2020, 17:27

Чиновник организовал схему хищения бюджетных средств в сговоре с директором частного предприятия

В Закарпатской области глава поселкового совета подозревается в присвоении 1 миллиона гривень, выделенных на ремонт дорог в области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, чиновник организовал схему хищения бюджетных средств в сговоре с директором частного предприятия.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривень, которые были присвоены участниками сделки" – сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) УК. Проводятся следственные действия.

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