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Госсекретарь США оценил усилия Зеленского по борьбе с коррупцией

Госсекретарь США оценил усилия Зеленского по борьбе с коррупцией - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
03.12.2019, 07:31

Помпео считает, что президент Украины добился улучшений в борьбе с коррупцией и усердно работает

Президент Владимир Зеленский делает правильные шаги в борьбе с коррупцией, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос, действительно ли он считает Зеленского реформатором, которого стоит поддерживать, Помпео ответил, что у него нет никаких сомнений, что Зеленский усердно работает.

"Ужасно много нужно сделать. Никто не скажет, - думаю, президент Зеленский это бы подтвердил, - что победа над коррупцией уже одержана, но он (Зеленский - ред.) действительно добился улучшений, сделал шаги в правильном направлении", - заявил Помпео и подчеркнул, что США продолжат поддерживать усилия Украины.

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коррупция Майкл Помпео Владимир Зеленский
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