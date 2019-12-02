Зеленский прокомментировал блокировку военной помощи от США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото — пресс-служба президента)

Помощь Украине со стороны стратегических партнеров не должна блокироваться, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Spiegel.

Президент прокомментировал ситуацию с возможной связью заморозки военной помощи от США летом этого года и требованиями к Украине от президента США Дональда Трампа начать расследование по делу Burisma. Зеленский отрицает, что речь шла об услуге за услугу: "Я полностью исключаю это".

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В то же время он подчеркнул: необходимо понимать, что Украина находится в состоянии войны, поэтому ее партнерам не следует блокировать какую-либо помощь. "Для меня это вопрос справедливости. Речь идет не об услуге за услугу, это отдельная история", - сказал президент.

Справка. О том, что военная помощь Украине была заблокирована, стало известно 29 августа. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на президента Владимира Зеленского.

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