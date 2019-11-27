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Военную помощь Украине заморозили в день звонка Трамп-Зеленский

Военную помощь Украине заморозили в день звонка Трамп-Зеленский - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
27.11.2019, 06:39

Демократы в Конгрессе считают, что блокирование военной помощи было проведено с нарушениями

Документы из белого дома свидетельствуют, что военная помощь США Украине была официально заблокирована 25 июля, в день телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на конгрессменов-демократов.

О том, что такое решение принято, представители административно-бюджетного бюро говорили еще на совещании 18 июля, согласно свидетельским показаниям.

На основании полученных в рамках расследования об импичменте документов в комитете Конгресса по бюджету считают, что помощь была остановлена с нарушением обычных процедур. В администрации Трампа отрицают какие-либо нарушения.

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Справка. О том, что военная помощь Украине была заблокирована, стало известно 29 августа. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на президента Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский дональд трамп импичмент военная помощь
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