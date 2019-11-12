Помпео об оружии для ВСУ: Дали, чтобы они сражались с россиянами

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

На фоне процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Белом доме настаивают, что они всячески поддерживают Украину, в том числе летальным оружием для "борьбы с русскими". Об этом в интервью телеканалу WCSC-TV заявил глава американский госсекретарь Майкл Помпео.

По его словам, он лично принимал участие в разработке политики США по Украине, и Вашингтон "был весьма прозрачным": мол, там "хотели убедиться, что коррупцию, которая издревле существовала в Украине, удалось сократить".

Читайте также: Волкер сказал, когда Украина может применить Javelin

"Прошлая администрация решила не заниматься этим и дала им (украинцам, - ред.) одеяла, а мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими", - сказал Помпео.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. Эта запутанная история - максимально доступно.

Читайте также: Импичмент в США. Отношения с Украиной будут ухудшаться - Виндман