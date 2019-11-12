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Помпео об оружии для ВСУ: Дали, чтобы они сражались с россиянами

Помпео об оружии для ВСУ: Дали, чтобы они сражались с россиянами - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
12.11.2019, 07:58

По словам главы Госдепартамента, президент США Дональд Трамп "хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины"

На фоне процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Белом доме настаивают, что они всячески поддерживают Украину, в том числе летальным оружием для "борьбы с русскими". Об этом в интервью телеканалу WCSC-TV заявил глава американский госсекретарь Майкл Помпео.

По его словам, он лично принимал участие в разработке политики США по Украине, и Вашингтон "был весьма прозрачным": мол, там "хотели убедиться, что коррупцию, которая издревле существовала в Украине, удалось сократить".

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"Прошлая администрация решила не заниматься этим и дала им (украинцам, - ред.) одеяла, а мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими", - сказал Помпео.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. Эта запутанная история - максимально доступно.

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