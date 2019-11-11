Импичмент в США. Отношения с Украиной будут ухудшаться - Виндман

Александр Виндман (фото - ЕРА)

На сайте Палаты представителей Конгресса США выложили стенограмму показаний эксперта Совнацбеза США Александра Виндмана насчет телефонного разговора Зеленский-Трамп. Он - один из сотрудников Белого дома, кто слышал эту беседу. По мнению офицера, отношения Украина-США на фоне скандала будут ухудшаться.

Подполковник рассказал, что его обеспокоило "пожелание" президента США к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому публично объявить о расследовании против сына конкурента Трампа по выборам-2020 Джозефа Байдена. Это, по мнению Виндмана, потенциально подрывает нацбезопасность США, так как затрагивает интересы страны-союзника - Украины.

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Эксперт Белого дома рассказал, что о задержке военной помощи Украине он узнал 3 июля от административно-бюджетного управления Белого дома, а 16 августа на встрече американского лидера Дональда Трампа с советниками 16 августа президент США "не рекомендовал" далее поставлять военную помощь Украине.

По словам Виндмана, у него "ощущение", что после этого скандала и на фоне процесса импичмента Трампа отношения США-Украина "испорчены".

"Я думаю, что с продолжением процесса отношения будут и дальше подрываться и разрушаться. Это подрывает решимость США поддерживать Украину и, безусловно, вынуждает их (украинцев, - ред.) задумываться: а имеют ли они на самом деле поддержку от США", - сказал сотрудник Белого дома.