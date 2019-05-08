НАБУ привлекло к ответственности двух своих детективов

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Два детектива главного подразделения детективов НАБУ, которых уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Отмечается, что к одному из них, руководителю отдела детективов, применили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Второму детективу объявлен выговор.

Реклама

Сообщается, что к дисциплинарной ответственности привлекли также сотрудника управления спецопераций.

"Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

События, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, состоялись в феврале 2019 года.

7 мая сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против агентов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по провоцированию взятки.