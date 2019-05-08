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08.05.2019, 20:45

НАБУ привлекло к ответственности двух своих детективов

НАБУ привлекло к ответственности двух своих детективов - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наказанных уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката

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Два детектива главного подразделения детективов НАБУ, которых уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Отмечается, что к одному из них, руководителю отдела детективов, применили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Второму детективу объявлен выговор.

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Сообщается, что к дисциплинарной ответственности привлекли также сотрудника управления спецопераций.

"Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

События, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, состоялись в феврале 2019 года.

7 мая сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против агентов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по провоцированию взятки.

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Теги: набу, детективы, взыскание
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