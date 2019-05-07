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07.05.2019, 09:44

Провоцирование взятки. САП закрыла дело против агентов НАБУ

Провоцирование взятки. САП закрыла дело против агентов НАБУ - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

Агентов НАБУ и руководителя подразделения ведомства подозревали в подстрекательстве к подкупу сотрудницы Государственной миграционной службы

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против агентов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по провоцированию взятки. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на определение суда, датированное 24 апреля.

Подозреваемыми по делу проходили агенты НАБУ Екатерина Сикорская и Сергей Боярский, а также руководитель подразделения Александр Кареев. Их подозревали в подстрекательстве к подкупу.

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29 ноября 2017 года в Государственной миграционной службе заявили, что по подозрению в попытке дать взятку Дине Пимаховой, которая в итоге была уволена, задержан агент НАБУ. В Бюро же заявили, что ГПУ и СБУ сорвали их спецоперацию, направленную на выявление "участников ОПГ" в ГМС. Там утверждали, что Пимахова якобы сама неоднократно требовала денежное "поощрение" в сумме $30 тысяч - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу украинского гражданства, а затем за предоставление вида на жительство в Украине.

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Теги: набу, взятка, сап, дина пимахова, дело
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