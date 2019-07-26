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Нападение на автомобиль Порошенко: участник записал видео

Нападение на автомобиль Порошенко: участник записал видео - Фото
Фото: скриншот видео
26.07.2019, 00:03

Говорит, хотел отомстить за унижения

Сегодня, 25 июля, несколько человек напали на автомобиль пятого президента Петра Порошенко под зданием Государственного бюро расследований. Один из них запрыгнул на капот. СМИ выяснили, что это ветеран полка "Азов", петербуржец Никита Макеев (позывной "Одиссей"). Он записал видеообращение, в котором объясняет смысл своего поступка, и опубликовал его в Facebook.

Он сказал, что его зовут Никита, позывной "Одиссей" и заявил, что хотел отомстить Порошенко за то, что иностранные добровольцы не могли получить обещанного гражданства Украины. Кроме того, он продемонстрировал несколько бронежилетов и заявил, что три из четырех они с друзьями прострелили на полигоне, а четвертый хотели подарить Порошенко.

Никита сообщил, что прыгнул на капот автомобиля, потому что его вынудили это сделать охранники, которые не пустили его к Порошенко.

Полиция Киева начала уголовное производство по статье хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось, Макеев - в числе тех, кому президент Владимир Зеленский 18 июля предоставил украинское гражданство указом N526/2019. Макеев фигурирует в расследовании группы Bellingcat о крупной европейской военной фирме, которая, в числе прочего, тренировала представителей ультраправых организаций из Украины.

В прошлом году в интервью Би-Би-Си Макеев рассказал, что приехал в Украину в 2014 г. и сразу попал в отдельный взвод "Азова". В 2014-2015 гг. участвовал в боевых действиях, получил контузию и стал помогать на базе "Азова" в Киеве (завод АТЕК).

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Петр Порошенко нападение Никита Макеев
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